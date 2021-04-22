شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى الأخ الندل الذى يبيع شقيقته بسبب الفلوس فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أحمد الرافعى، في مسلسل " اللى مالوش كبير"، شخصية عماد الشقيق الندل الذى يبيع شقيقته " غزل" ياسمين عبد العزيز من أجل الأموال، ولا يقف فى ظهرها ويسندها بل يضربها ويعنفها، وكل ذلك من أجل أموال زوجها عابد "خالد الصاوى".

وخلال أحداث المسلسل تحاول شقيقته غزل أن تستنجد به أمام بطش وضرب زوجها لتقول له "أنا بتضرب، وبتشتم بأهلى اللى هما أهلك"، ليرد عليها " الشتيمة ما بتلزقش".

ومرة أخرى تستنجد به غزل من أجل أن يتحدث مع زوجها لوقف ضربها، وبدل من أن يكون هو سندها، ويحميها يقول لها:" هوالضرب جديد عليكى ما أنتى طول عمرك لما بتتعوجى بتتسكى على قفاكى".





مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.