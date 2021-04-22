شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مالوش كبير" يتصدر مؤشرات بحث جوجل للمرة الثامنة منذ بداية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى تريند جوجل للمرة الثامنة منذ انطلاق عرضه فى شهر رمضان الجارى على قناة CBC.

وكتب النجم أحمد العوضى، عبر حسابه على إنستجرام "تصدر مؤشر البحث جوجل للمرة الثامنة اللى مالوش كبير"، وأبدى عدد كبير من محبيه إعجابهم الشديد بشخصية الخديوى التي يقدمها والدويتو الذى بينه وبين ياسمين عبد العزيز في المسلسل، ومن التعليقات: "أجمل مسلسل في رمضان، دورك تحفة بجد وبجد ثنائى فظيع وكوميدى الله يوفقكم، ألف مبروك على المسلسل".



اللى مالوش كبير

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض علىقناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.