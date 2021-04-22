شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يظهر فى صور بحلاقة "النمر".. ومحمد إمام: "شكلها جامد جداً عليك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق مسلسل النمر للنجم محمد إمام، نجاحات كبيرة خلال عرضه فى موسم دراما رمضان، وتتوالى أحداث المسلسل مع الكثير من المفاجآت مع انتهاء أول تسع حلقات من المسلسل، ويشارك الفنان محمد إمام بين الحين والآخر صورا من كواليس مسلسل "النمر"، لتشويق متابعيه إلى أحداث المسلسل الذى يجتذب شريحة كبيرة من المشاهدين.



محمد امام على انستجرام

وشارك الفنان محمد إمام، صور للمطرب أحمد سعد وهو يقوم بتقليد حلاقة شعره فى مسلسل "النمر"، ونشر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعبر محمد إمام عن اعجابه باستايل احمد سعد، قائلا: "النجم الكبير أحمد سعد حلق حلاقة النمر.. شكلها جامد جداً عليك".



احمد سعد



محمد امام واحمد سعد

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل النمر للنجم محمد إمام على قناة الحياة، إظهار المهارة التى اكتسبها نوح "محمد إمام" فى بيع الذهب، الأمر الذى جعل مدير أعمال الشيمى "حجاج عبد العظيم" وعمال المحل يقلقون بشأن ذلك، خوفا من أن يأخذ نوح مكانهم ويترأسهم، فيتفقون أن يتخلصوا منه.

تذهب شمس "نرمين الفقى" للعدوى فى الجبل لتسليم صفقة الألماظ للتاجر اللبنانى واستلام خمسة ملايين دولار منه، وبالفعل يحدث ذلك ثم تنقل شمس النقود التى تسلمتها فى تابوت لنقلها للمخزن، وكانت قد أعدت فخاً للإيقاع بالنمر، وقامت بالاتفاق مع عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وابنه حسن بالوقوف أمام المحل لأن النمر بالتأكيد سيظهر واجتمع الكل أمام محل شمس فى شارع الصاغة.

على جانب آخر، كان نوح "محمد إمام" قد اتفق مع سكلانس "محمود حافظ" أن يذهب للحارة المجاورة ويشغل النار فيها وبالفعل قام بذلك، وبدأ يصرخ حتى يجتمع الكل ناحية النار وفى نفس الوقت ظهر النمر أمام المحل ففهمت شمس أنه يحاول إلهاءهم حتى يذهب للمخزن الذى وضعت فيه النقود، وبالفعل يذهب النمر للمخزن ويضرب رجال شمس ويسرق النقود من التابوت.

يذهب النمر لمكان مخبئه مع سكلانس صديقه ويعطيه حقه من العملية ولكنه يكتشف أن جميع النقود مزورة، فيفهم أن شمس قد ضحكت عليه فيرسل لها رسالة صوتية محتواها "ملعوبة يا شمس"، حيث قامت شمس بإرسال النقود الصحيحة لشقتها بعدما وضعت النقود المزورة فى المخزن.

ويشك عامر "أحمد عبد محمود" فى سكلانس "محمود حافظ"، حيث يشاهده وهو داخل الحارة التى احترقت قبل حريقها ومعه شنطة، فيشك أنه من قام بإشعال الحريق ويقرر أن يسير وراء هذا الخيط ليصل للنمر، على جانب آخر يذهب عامر وأمين "ياسر الزنكلونى" لحمبولى "محمد محمود" الذى يرفض فى البداية مقابلة عامر، ولكن يؤكد له أمين أنهم لا بد أن يضعوا يدهم فى يد بعض حتى يستطيعوا الإمساك بالنمر والذى أكد له أنه نوح "محمد إمام".

يذهب الحاوى "أحمد حلاوة" للشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد" وشمس "نرمين الفقى" ويتضح أن بينهم سرا قديما، ويطلب الحاوى منهم نصف ثروة كل منهم، وتنتهى الحلقة بطلب عامر "أحمد عبد الله محمود" من نوح "محمد إمام" قناع يشبه قناع النمر حتى يطابق شكله بشكل النمر فى الكاميرا، فهل سينكشف أمره؟.