شكرا لقرائتكم خبر عن نور اللبنانية تساند ابنة ياسر جلال وتحاول إقناعها بالتمسك بالجنين فى"ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة نور اللبنانية فى مشهد مؤثر جمع بينها وبين عمتها التى تعيش معها فى نفس المنزل خلال أحداث الحلقة الـ10 من مسلسل "ضل راجل"، للنجم ياسر جلال، الذى يذاع طوال شهر رمضان على قناة الحياة، وكشفت ملك - نور اللبنانية عن سر حزنها المستمر وكرهها لزوجها وعدم رغبتها فى العودة له، وهو أنه تسبب فى فقدان "الرحم"، لتُحرم من الإنجاب طيلة حياتها.

ولهذا السبب تتعاطف نوراللبنانية "ملك "مع شهد "رنا رئيس"، ابنة ياسر جلال لمنعها من الإجهاض بعد اغتصابها من أحد الأشخاص وتحاول إقناعها بأن تتمسك به، خاصة وأنها إذا أجهضته قد تتعرض حياتها للخطر.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.