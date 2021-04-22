شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 9.. شاهد لحظة اغتيال الضابط محمد مبروك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" التي تم عرضها أمس الأربعاء على قناة ON، اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك الذى جسد دوره إياد نصار، على يد التكفيريين وذلك قبل أيام من شهادته في المحكمة بقضية تخابر محمد مرسى، حيث وضع التكفيريين خطة بمساعدة ضباط المرور الخائن محمد عويس والذى جسد دوره الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف.

وقام محمد عويس الاتصال بصديقه محمد مبروك ليطلب مقابلته ويتفق معه على موعد، ويخبربه التكفيريين الذى ينتظرونه تحت منزله، وعندما ينزل مبروك ويستقل سيارته، يتحرك التكفيريين ورائه، وفجأة يطلقوا العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مؤثر، وبعدها تعرض صورة الشهيد محمد مبروك الحقيقية وفيديو حقيقى لابنته تبكى على وفاة والدها وتتوعد القتلة مع عرض أيضاً صور حقيقية من جنازته على أنغام أغنية حزينة للكينج محمد منير.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



اياد نصار فى مشهد الاغتيال



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9



مشهد اغتيال محمد مبروك



لحطة اغتيال محمد مبروك



إسلام جمال فى الاختيار 2



لحظة اغتيال الشهيد محمد مبروك



لحظة اغتيال الضابط محمد مبروك



الاختيار 2 الحلقة



مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9