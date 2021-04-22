إيلين دي جينيريس تبوح: “نقلتُ زوجتي إلى المستشفى وأنا تحت تأثير موادّ مخدّرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شربت إيلين دي جينيريس (63 عاماً) مؤخراً عدة مشروبات تحتوي على مواد مخدّرة في وقت اتضح أنه غير مناسب على الإطلاق.

وأطلّت مقدّمة البرامج الشهيرة عبر البرنامج الذي يستضيفه جيمي كيمل يوم الثلثاء، وسردت أحداث الليلة التي شربت فيها ثلاث كاسات من المشروبات التي تحتوي على مواد مخدّرة قبل أن تلحظ أنها بحاجة إلى نقل زوجتها بورشا دي روسي إلى المستشفى لاستئصال الزائدة، خلال الشهر الماضي.

وأشارت دي جينيريس إلى أنها ليست عادةً من محبي الماريجوانا لكنها أرادت أن تعطي فرصة إلى المشروبات التي أوصتها بها صديقتها العزيزة تشيلسي هاندلر.

واستذكرت قائلةً: “شربت كأساً واحداً ولم أشعر بأي شيء، لذا فشربت ثلاثة، ثم تناولت حبتين منومتين. وأنا مستلقية على السرير، وأدركت أن بورشا ليست إلى جانبي”.

وتابعت:”سمعتها تئن فنهضت من السرير لأراها على ركبتيها وأدركت فوراً أنها ليست بخير ونقلتها فوراً إلى غرفة الطوارئ”.

قاطعها كيمل سائلاً: “هل قدتِ بنفسك” تحت تأثير المخدرات؟ لتجيب: “أجل. أعني كنت مضطرة لنقلها فوراً. ربما لم يكن قراراً آمناً وصائباً، وكان لا ينبغي أن أبوح بأيٍّ من ذلك”.

ويذكر أنّ أفادت مصادر خلال الشهر الماضي لموقع “بيبول” الأميركي عن نقل بورشا دي روسي إلى المستشفى في 19 آذار (مارس) بعد معاناةٍ من ألم شديد. ولفت المصدر في ذلك الوقت أنّ الألم كان نتيجة “التهاب الزائدة الدودية” وأنها “خضعت لعملية جراحية لاستئصالها. وأكّد متحدّث باسم الزوجتين لاحقاً عودة دي روسي إلى المنزل وأنها “بحالة جيدة”.