شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز مصابة فى كواليس تصوير فيلم " Shotgun Wedding"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة العالمية جينيفر لوبيز هذه الفترة مشاهد فيلمها الجديد" Shotgun Wedding"، حيث لم توقف التصوير رغم انفصالها عن حبيبها مؤخرا.

وكشفت جي لو عن صور من كواليس الفيلم، فظهرت برفقة بطل الفيلم الممثل جوش دوهامل، وبدا أن الفيلم سيحمل المزيد من الإثارة حيث ظهرت بعض اللكمات علي وجه جوش في حين ظهرت لوبيز ببعض الجروح في ساقها.

ويروي الفيلم قصة حبيبان دعا عائلاتهما ليوم زفافهما، لكن كل تلك الخطط يتم إلقاؤها من النافذة عندما يقع ما لم يكن في الحسبان، وجيسون مور سيخرج الفيلم من سيناريو مارك هامر و ليز ميريويذر، اخرج مور أفلام مثل "Pitch Perfect" ومؤخرًا الفيلم الكوميدي "Sisters"، ولم يتم الكشف عن موعد إطلاق الفيلم الكوميدي القادم.