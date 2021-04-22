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شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز مصابة فى كواليس تصوير فيلم " Shotgun Wedding"..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة العالمية جينيفر لوبيز هذه الفترة مشاهد فيلمها الجديد" Shotgun Wedding"، حيث لم توقف التصوير رغم انفصالها عن حبيبها مؤخرا.
وكشفت جي لو عن صور من كواليس الفيلم، فظهرت برفقة بطل الفيلم الممثل جوش دوهامل، وبدا أن الفيلم سيحمل المزيد من الإثارة حيث ظهرت بعض اللكمات علي وجه جوش في حين ظهرت لوبيز ببعض الجروح في ساقها.
ويروي الفيلم قصة حبيبان دعا عائلاتهما ليوم زفافهما، لكن كل تلك الخطط يتم إلقاؤها من النافذة عندما يقع ما لم يكن في الحسبان، وجيسون مور سيخرج الفيلم من سيناريو مارك هامر و ليز ميريويذر، اخرج مور أفلام مثل "Pitch Perfect" ومؤخرًا الفيلم الكوميدي "Sisters"، ولم يتم الكشف عن موعد إطلاق الفيلم الكوميدي القادم.
أصدر الثنائي النجمة العالمية جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز لاعب البيسبول السابق بيان لتأكيد انفصالهما رسميا، بعد خطوبة استمرت عامين، مؤكدين أنهما فضلا البقاء كأصدقاء، وفقا لموقع "توداي".
ويقول الثنائي في البيان :"لقد أدركنا أننا أفضل كأصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك. سنواصل العمل معًا وندعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة.. نتمنى الأفضل لبعضنا البعض ولأطفال بعضنا البعض. احترامًا لهم ، التعليق الآخر الوحيد الذي يجب أن نقوله هو شكراً لكل من أرسل كلمات لطيفة ودعمًا".
وكانت جينيفر لوبيز شاركت متابعيها بأكثر من صورة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث جاءت تلك الصور بدون خاتم ارتباطها بلاعب البيسبول السابق ما يشير إلى انتهاء علاقتهما حيث إن جينيفر لم تتخلَ عن الخاتم البالغ سعره أكثر من مليون دولار قبل ذلك بتلك الصور الواضحة.
جينفر لوبيز واليكس
ومن ناحية أخرى تصدرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز قبل يومين غلاف مجلة InStyle، وظهرت النجمة بقوام ممشوق وجذاب تحسد عليه حتى مع اقترابها من عمرالـ 52، وأكدت نجمة فيلم Hustlers أنها لا تبذل الكثير من المجهود في الحصول علي القوام الرياضي الذي تتمتع به، وإنها تعمل بطريقة محسوبة لتحصل علي نحت أفضل لقوامها.
يذكر أن أليكس رودريجيز تقدم لطلب الزواج من جنيفر لوبيز فى جزر البهاما وذلك فى مارس 2019 بعد مواعدة دامت لمدة عامين، وكانت تفاصيل حياة الثنائى فى ذلك الحين محط تركيز واهتمام وسائل الإعلام الفنية حول العالم، وظل خاتم خطبة لوبيز محط تركيز الملايين من شتي أنحاء العالم لفترة طويلة.