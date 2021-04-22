شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تشيد بأحمد العوضى فى مسلسل اللى مالوش كبير: "سيطرت على القلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة شهيرة، بدور النجم أحمد العوضى في مسلسل "اللى مالوش كبير"، و شخصية الخديوى التي يقدمها خلال أحداث المسلسل.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" أحمد العوضى أنت فعلا السنه دي مالكش كبير لفت الأنظار بحبك لشخصية الخديوي فتفاعلت معها بتلقائية وعفوية فسيطرت علي القلوب ألف مبروك ياعوضي".

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل اللي مالوش كبير، بذهاب الخديوى "أحمد العوضى"، إلى رفعت الذهبى "خالد سرحان" فى منزله، والحديث معه وتهديده، قائلا له: "طلعنى من دماغك ومتركزش معايا ليقول له رفعت أنت اللى بدأت من ساعة ما الكبير كان بيحبك وجوزك بنته قدرية - دينا فؤاد".

وخلال الأحداث ذهب عابد "خالد الصاوى" إلى أسرة غزل "ياسمين عبد العزيز"، وهددهم وأمهلهم 24 ساعة فقط من أجل عودة غزل له من عزبة الخديوى، وإلا طردهم من منزلهم الذى يمتلكه وسط خوف ورعب من أسرة غزل، ثم يتصلون بغزل ويقنوعها بعودتها مرة أخرى لعابد.

وبعد ذلك تدخل قدرية "دينا فؤاد" فى خناق مع زوجها الخديوى "أحمد العوضى" بسبب اقتناعها بوجود امرأة أخرى فى حياته بحسب كلام الدجالة زغروطة "بدرية طلبة"، ثم تقابل "قدرية" "رفعت"، وتطلب منه عنوان عزبة الخديوى، وتذهب له لتجد غزل تقف مع الخديوى وتتخانق معهما.

مسلسل اللى ملوش كبير يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.