شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لأهم وأبرز أحداث مسلسلات اليوم التاسع من دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرف على ملخص تاسع حلقات مسلسلات موسم رمضان هذا العام الذى يشمل عددا من الأعمال المهمة، حيث بدأت الحلقات بأحداث مثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور، ونذكر فيما يلى لأبرز أحداث مسلسلات اليوم التاسع من دراما رمضان.

الاختيار 2

يتصل عويس بمبروك ويطلب مقابلته ويخبره مبروك بأنه سينزل من المنزل الساعة 8 مساء وسيقابله، وفى نفس الوقت يتحرك التكفيريون نحو منزله حسب الخطة التي وضعوها، وينزل مبروك من المنزل ويتحرك التكفيريين وراءه وبعد استقلاله سيارته يسيرون وراءه، وفجأة يطلق التكفيريين العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مؤلم.

نسل الأغراب

هجوم غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين، وخلال المعركة تحول نميرى "محمد جمعة" ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم "أحمد داش" فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.

لعبة نيوتن

اعتراف "مؤنس" محمد فراج لـ "هنا" منى زكى بحبه لها، وهو الأمر الذى دفعها لمغادرة منزله الذى كان يستضيفها فيه بصحبة زوجته، وبحكم أنها ليس لها مكان تقيم فيه فاتخذت من مقعد بالشارع مكانًا للنوم.

هجمة مرتدة

أخبر سيف العربى "أحمد عز"، ضابط المخابرات رفعت المسيرى "هشام سليم"، أنه سيعود إلى العمل من جديد مع المخابرات المصرية.

اللى مالوش كبير

ذهب عابد "خالد الصاوى" إلى أسرة غزل "ياسمين عبد العزيز"، وهددهم وأمهلهم 24 ساعة فقط من أجل عودة غزل له من عزبة الخديوى، وإلا طردهم من منزلهم الذى يمتلكه وسط خوف ورعب من أسرة غزل، ثم يتصلون بغزل ويقنوعها بعودتها مرة أخرى لعابد.

ضد الكسر

مغادرة نيللى كريم - سلمى المستشفى، وتحاول أن تصل لزوجها كريم - محمد فراج ولا تعلم أين هو، فتلجأ لصديقتها نادين - لقاء الخميسى لكى تخبرها أنها ستخرج من المستشفى ولا تعلم شيئا عن زوجها.

النمر

ذهاب شمس "نرمين الفقى" للعدوى فى الجبل لتسليم صفقة الألماظ للتاجر اللبنانى واستلام خمسة ملايين دولار منه، وكانت قد أعدت فخاً للإيقاع بالنمر، وقامت بالاتفاق مع عنتر الحلق "بيومى فؤاد" وابنه حسن بالوقوف أمام المحل لأن النمر بالتأكيد سيظهر واجتمع الكل أمام محل شمس فى شارع الصاغة.

حرب أهلية

دار حوار بين يسرا "مريم" وابنتها تمارا "جميلة عوض" فيما يخص زوجة والدها نادين - سينيتا خليفة، وتحاول أن تعرف هل ضايقتها أم لا.

موسى

وفاة حنفية- عارفة عبد الرسول، وعودة موسى- محمد رمضان- للعمل مع الخواجة مرة أخرى، إلا أن رامى وحيد- فخر- رتب مع "غالى" مسئول العمال لدى الخواجة بتدبير حادث سرقة واتهام موسى بسرقة جنيه من فخر.