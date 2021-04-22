مصطفى شوقي ناعيا عازف القانون يامن عبد الله.. صديقي المخلص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى الفنان مصطفى شوقي رحيل صديقه عازف القانون يامن عبد الله، الذي توفى صباح اليوم في إحدى المستشفيات إثر معاناته من أزمة صحية.

مصطفى نعى الراحل عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب:"صديقي المخلص وعشرة السنين وأخي العزيز وعازف القانون في فرقتي والإنسان الوفي يامن عبد الله في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون..إلى اللقاء صديقي العزيز".

وكان المطرب محمد الطوخي قد كشف الأيام الماضية، عن قيام نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر بالتواصل مع وزيرة الصحة، لنقل الفنان الراحل يامن عبد الله، إلى إحدى المستشفيات، بعد معاناته من أزمة صحية، ودخوله المرحلة الحرجة.