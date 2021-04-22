"ريهام سعيد مصممة تؤذيني".. ريم البارودي تفتح النار على الإعلامية.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة ريم البارودي، تفاصيل خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: "أنا وريهام سعيد بنتخانق مع بعض عشان إحنا مش شبه بعض خالص".

وقالت ريم البارودي، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "في مشاكل بيني وبين ريهام سعيد، ومرفوع عليا قضية منها، وريهام سعيد عملت محضرًا إداريًا بالإزعاج ضدي، وتم حفظ المحضر، ونقابة المهن التمثيلية وأنا فوجئت بتحرير محضر ضدي من ريهام سعيد".

وواصلت ريم البارودي: "احترامًا لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكي، أنا سكت عن القضية المرفوعة عليَّ.. ريهام سعيد مصممة تؤذيني".

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم.