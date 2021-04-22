قصر ملكي يشرع أبوابه للجمهور في كوريا الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلنت إدارة التراث الثقافي بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، انطلاق الجولات الليلية في قصر تشانغ دوك الملكي الذي يعود تاريخع لمملكة جوسون(1392-1910) على نطاق مصغر في الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الإدارة أن الجولة الليلية التي تدوم 100 دقيقة في القصر الملكي، ستستمر في الفترة من يوم 29 نيسان إلى يوم 20 حزيران، 4 مرات يوميا من الخميس حتى الأحد، كما سيتم السماح بمشاركة 25 شخصا كحد أقصى في كل جولة لمنع انتشار وباء كوفيد-19.

ومن المنتظر أن توفر الجولة خدمة الدليل باللغة الكورية لمساعدة الزوار على الاستمتاع بالعديد من الحكايات المتعلقة بواحد من أكثر قصور مملكة جوسون التي تم الحفاظ عليها جيدا، حيث ناقش الملوك ووزرائهم شؤون الدولة والعائلات المالكة، وتمتاز الجولة في هذا العام، بإضافة منطقة جناح جونديوكجونغ إلى مسارها.

وتحتوي الجولة على عروض من الفنون الكورية التقليدية في أماكن مختلفة في القصر، وإعادة تمثيل مشهد قصير للملك والملكة في نزهة حول الحديقة السرية المشهورة بالمناظر الرائعة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.