كيف علّق المشاهير على إدانة الشّرطي المتّهم بقتل جورج فلويد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ملأ المشاهير المنصات الاجتماعية بردود أفعالهم على نبأ إدانة ديريك شوفين بجميع التهم الثلاث الموجّهة إليه، في قضية قتل جورج فلويد العنصرية التي هزّت الرأي العام.

بعد ردود الفعل الأولية من ووبي غولدبرغ، كيري واشنطن، ماريا كاري والكثير غيرهم بعد ثوانٍ فقط من إعلان الحكم، استمرت ردود الأفعال في التدفق من قبل نجوم آخرين، بمن في ذلك كيلي رولاند وثاندي نيوتن وجيسيكا ألبا.

شاركت كيلي صورتين لفلويد، إحداهما تظهره أصغر سناً ويحمل ابنته والأخرى كانت للوحة تحمل صورته، معلّقةً عن أهمية النصر.

ثم توجّهت ثانديوي إلى “تويتر”، مغردةً: “ارقد بسلام يا جورج فلويد، قاتلك سقط والعنصرية تُسحق. هذه ليست النهاية أو البداية، لكن الوضع يتغير الآن. الناس يستيقظون”.

وأدين الشرطي ديريك شوفين (45 عاماً)، بقتل جورج فلويد، ويواجه الآن 75 عاماً في السجن.

وارتفعت الهتافات من الحشود التي تجمعت خارج قاعة المحكمة وعند تقاطع 38 وشيكاغو الذي بات يعرف الآن باسم ساحة جورج فلويد.

وغرد باراك أوباما: “اليوم، فعلت هيئة المحلفين الشيء الصحيح. لكن العدالة الحقيقية تتطلب أكثر من ذلك بكثير. نرسل أنا وميشيل صلواتنا إلى عائلة فلويد، ونتضامن مع كل الملتزمين بضمان لكل أميركي العدالة الكاملة التي حُرم منها جورج وآخرون”.

ونشرت أوبرا وينفري صورة قديمة لفلويد عبر حسابها في “إنستغرام”، معربةً عن ارتياحها بعد قراءة الحكم.

وشاركت أيضاً كيري واشنطن رسم صورة كتب فيها “حصلنا على الحكم. ما الذي سيحصل بعد ذلك؟”، تضمنت دعوة تحث فيها متابعيها على المساعدة في تمرير قانون جورج فلويد للعدالة في قوانين الشرطة.

وشاركت ماريا كاري أيضاً الصورة عينها عبر خاصية الستوري، مضيفةً: “شكراً لأننا كنا بحاجة إلى سماع هذا الخبر. أُرسل الحب والصلاة إلى عائلة فلويد. هذا يوم لن يُنسى أبداً.. أؤمن بأنّ هناك استفادة إيجابية من هذه المأساة”.