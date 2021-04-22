نادر الأتات يستأنف نشاطه بعد رمضان ويضرب موعدًا مع جمهور الإغتراب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: يستأنف النجم اللبناني نادر الأتات نشاطه الفني بعد شهر رمضان المبارك، حيث ضرب موعدًا مع جمهور الإغتراب للإحتفال معه بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بسبب فيروس كورونا الذي أثّر على قطاع الترفيه.

وشوّق نادر الأتات الجمهور حول اللقاء القريب الذي سيجمعه معه من خلال نشر البوستر الرسمي للموعد المنتظر والذي سيكون من 21 حتى 24 أيار/مايو المقبل في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.

وقد أثار الإعلان عن الحفل تفاعلًا كبيرًا من المتابعين مع نادر الأتات خاصة أن اللقاء سيتم بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات والمهرجانات والاستمتاع بالسهر والأجواء الصيفية المميزة.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات أصدر في الفترة الماضية أغنيته “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، واختار إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وحققت ما يقارب الـ3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.