روزي من فرقة “بلاك بينك” سفيرة لهذه الماركة العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت علامة .TIFFANY & CO عن تعاونها مع المغنية روزي من الفرقة الكورية بلاك بينك لتكون سفيرتها العالمية الجديدة، حيث ستبدأ المغنية التي تعتبر من أشهر الشخصيات الشابة في عالم الموسيقى والأزياء، دورها الجديد مع حملة Tiffany HardWear الرقمية لعام 2021.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت روزي: “لطالما سحرتني مجوهرات تيفاني ويشرفني أن أتعاون مع العلامة الأيقونية التي شكلت جزءاً مهماً من حياتي لفترة طويلة. ويغمرني الحماس لأكون جزءاً من حملة HardWear التي أتطلع لمشاركتها مع الجمهور”.

تعكس تشكيلة Tiffany HardWear التي تم إطلاقها عام 2017 ملامح مدينة نيويورك بكل ما فيها من حيوية وتجدد، حيث تستوحي إلهامها من سوار تم تصميمه عام 1971 من أرشيف علامة تيفاني.

وتسلط الحملة الضوء على الحلقات والسلاسل والأشكال الصناعية ضمن تصاميم جريئة تجمع الدقة في القياس والتوازن.

وتتألق روزي بإطلالة مفعمة بالثقة والقوة مع تصاميم من الذهب الأصفر والوردي عيار 18 قيراط بترصيع من الألماس، حيث تم اختيار المغنية لتمثيل الحملة الجديدة بسبب أسلوبها الجريء والعصري الذي يعكس طابع وهوية التشكيلة.

يُذكر أنه سيتم إطلاق الحملة حول العالم عبر قنوات تيفاني يوم الجمعة 23 أبريل الجاري.