أحمد العوضي ينشر أعنف مشهد في دراما رمضان.. رغم حذفه من الرقابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لم تمر أيام على حديث مخرج الأكشن محمود طاحون عن حذف الرقابة المصرية لأخطر مشهد عنف في دراما رمضان من مسلسل “اللي مالوش كبير”، حتى ظهر المشهد للنور ليس على الشاشة الصغيرة بل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر الفنان المصري أحمد العوضي، عبر حسابه في “إنستغرام” مقطع فيديو لأعنف مشهد أكشن في دراما رمضان ظهر فيه وهو يصارع مجموعة من الأشخاص في معركة كبيرة خلال وجوده في ملهى ليلي.

بدأ المشهد بمحادثة بين أحمد العوضي “الخديوي” وشخصية “عادل منتصر” الذي رفض تلبية طلب “الخديوي” بالخروج معه إلى خارج الملهى الليلي، ليغضب منه الأخير ويطفئ سيجارته في يده ثم يرطم رأسه بكوب زجاجي كان على الطاولة التي أمامه.

وتعرض “الخديوي” لهجوم من بعض الأشخاص الذين كانوا يتبعون “منتصر” ليباغتهم برشاقته ويضربهم ويطرحهم أرضاً، وعندما حاول أحدهم الهجوم عليه مرة أخرى قام “الخديوي” بضربه بزجاجة على رأسه، ثم قام بوضع الزجاجة في فمه وكبسها على رقبته.

وعلق العوضي على الفيديو الذي نشره على صفحته، قائلًا: “مستر إيجيبت لم يسمع كلام الخديوي.. أعنف مشهد أكشن في رمضان”.

وكان مخرج الأكشن محمود طاحون قد كشف السبب الذي جعل الرقابة المصرية تتدخل لحذف المشهد من المسلسل، موضحاً أنها رأت أنه يحتوي على مشاهد عنيفة جداً.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، وعايدة رياض، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.