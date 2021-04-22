رغم حملات الدعاية.. “كورونا” يُخرج دنيا سمير غانم من سباق رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تسببت إصابة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بفيروس كورونا في خروج مسلسلها “عالم موازي” من سباق دراما رمضان 2021، حيث كان من المقرر عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، كونه يتكون من 15 حلقة فقط.

وكشف مصدر خاص داخل كواليس العمل، عن أن سبب خروج العمل من السباق هو استمرار إصابة دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز بـ”كورونا”، فضلاً عن إصابة هشام جمال أيضاً بـ”كورونا” كونه مخرج ومنتج العمل.

وعقب المصدر أنه يصعب استكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل في الفترة القصيرة المتبقية، ما أدى لاتخاذ قرار بخروج العمل من السباق رغم الحملات الإعلانية للعمل.

ومسلسل “عالم موازي” بطولة دنيا سمير غانم، ويشاركها عدد من ضيوف الشرف بجانب الفنانين: دلال عبدالعزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، وإسلام إبراهيم، وغيرهم، وهو من إنتاج هشام جمال.