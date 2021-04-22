فيلم "تشيرنوبل" الروسي يتصدر إيرادات دور السينما في روسيا

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

تصدر فيلم "تشيرنوبل" الروسي إيرادات دور السينما في روسيا في الفترة ما بين 15 و18 أبريل الجاري، وحصد 166.8 مليون روبل (نحو 2.23 مليون دولار)، بحسب "روسيا اليوم".



ويقوم سيناريو الفيلم على قصة حقيقية لعمل فريق المتطوعين في منطقة "تشيرنوبل"، حيث انفجر أحد المفاعلات النووية في المحطة الذرية المدنية.

ويروي الفيلم قصة حياة شاب من فريق الإطفاء قبل وقوع الحادثة وبعدها.

وكان الشاب واحدا من الذين يعرفون الممر تحت المفاعل النووي ونزل إلى السرداب ليضخ منه الماء تفاديا لوقوع انفجار آخر. وقام المخرج بأداء دور الشاب المتطوع.

واحتل المرتبة الثانية في تصنيف الأسبوع فيلم العنف الخيالي "قائد مورتال"، الذي حصد 153.6 مليون روبل، ويروي الفيلم قصة أستاذ الفنون القتالية، كول يانغ، الذي يستعد للصراع مع الأعداء الذين يمثلون عالما خارجيا ويسعى إلى القضاء على مخاطر تهدد كوكب الأرض.

وشغل المرتبة الثالثة في التصنيف فيلم "سيد الخواتم، أخوة الحلقة"، الذي عاد إلى الشاشات الكبيرة وحصد في الأيام الأربعة الماضية 49.1 مليون روبل.

ويحكي فيلم الخيال عن صراع ملحمي من أجل حلقة القدرة المطلقة، والتي تمنح صاحبها قدرة السيطرة على قوى الطبيعة والسحر.

وكان الفيلم قد ترشح 13 مرة لمنح جوائز الأوسكار ونال 4 جوائز منها، بحسب "روسيا اليوم".