بالفيديو – ردّ فعل طريف من محمد هنيدي بعد مقلب رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلّ الفنان الكوميدي محمد هنيدي ضيفاً على الحلقة التاسعة من برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار” الذي يقدّمه الفنان رامز جلال.

وكان لمحمد هنيدي رد فعل طريف بعد مقلب “رامز عقله طار”، إذ قال صارخاً: “إبعد، أنا اتبليت وعايز هدوم تانية”، ليُجيبه رامز جلال: “أنت بتبني تاريخ جديد ليك النهاردة يا هنيدي”.

ودخل محمد هنيدي في كبسولة رامز جلال، وظل الأخير يستفزه بسكب الماء على رأسه ورشّه بمطفأة الحريق، إلى أن ثارت عصبية هنيدي فدفعه رامز من الكبسولة داخل حمام السباحة.

ووصف رامز جلال ضحيته محمد هنيدي بمقدمة كوميدية قائلاً: “أنتم على موعد مع البهجة ومؤسس مدرسة القلش الحقيقي… رسم خريطة الكوميديا في التسعينات وفتح باب النجومية لجيل كامل وغير مقاييس النجومية… مش لازم يبقى النجم طويل وعريض ممكن يبقى قد كف الإيد… معانا ومعاكم صعيدي السينما المصرية وهمام الشاشة الفضية… صغير الحجم كبير الموهبة محمد هنيدي”.

وضرب بعدها رامز جلال، محمد هنيدي في لعبة “البينت بول” ليقول ضحية الحلقة: “أنا اتلسعت”.