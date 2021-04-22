“نسل الأغراب تتر الموسم”.. تامر حسني ترند أوّل في مصر ويتصدّر عالميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: في أكثر من بلد عربي عبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بالرباعية الثانية بعنوان “يادي الترحال” التي قدمها النجم المصري تامر حسني بصوته في مسلسل “نسل الأغراب”، من كلمات وألحان هيثم نبيل وتولى تامر بنفسه الرؤية الفنية الخاصة بها.

وكان تامر حسني قد شارك فيديو الرباعية عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” منذ ساعات، وحصد أكثر من 150 ألف مشاهدة منذ طرحه.

وشارك الجمهور من خلال تغريداتهم على “تويتر” بهاشتاغ “تامر حسني تتر الموسم”، وأكدوا أن تامر حسني أجمل من غنى الصعيدي ونجح في تقديم أنجح تتر لمسلسل في رمضان هذا العام.

محمد سامي مخرج مسلسل “نسل الأغراب” علّق عبر صفحته على فيسبوك على تصدّر تامر حسني الترند العالمي بالرباعية الثانية قائلا “تامر جاي يصيتنا عالميا في المسلسل ده”.

وردّ تامر حسني على محمد سامي من خلال تعليق كتبه على “انتسغرام”: “كدا كدا عالمي يا سمسم طول عمرك”، وأيضًا شارك تامر حسني صورة تظهر تصدّره الترند الأول في مصر عبر هاشتاغ “تامر حسني تتر المسلسل” على “إنستغرام”.

يذكر أن تامر حسني هو من غنى تتر مسلسل “نسل الأغراب” والذي حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب.

وتدور أحداث “نسل الأغراب” في الصعيد، والحرب هي العنوان بين رجلين فرّقهما الدم الواحد وجمع بينهما الحديد والنار، فلا حدود للكره بينهما، ولا مكان إلا لمنتصرٍ واحد.

عساف وغفران الغريب، غريمان لدودان لم تخمد نار عداوتهما منذ عشرين عاماً رغم أنهما من عائلة واحدة، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة و مي عمر، دياب، إدوارد، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، صبري فواز، سيد رجب، وآخرين.