شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تقدم بلاغا لإدارة "فيس بوك" لوجود حسابات مزورة تنتحل شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النجمة المعتزلة حنان ترك من حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتنتحل شخصيتها وتتحدث باسمها، مؤكدة عدم مسئوليتها عنها، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ لإدارة الموقع لغلق الصفحات.

وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" "في صفحات بتنشر كلام على لساني وأنا غير مسئولة عنها وقدمت بلاغات لإدارة فيس بوك لغلقها، وفى انتظار رد إدارة فيس بوك".

وتابعت "أنا متوقفة تماما عن التعامل والنشر فى فيس بوك وإن شاء الله عند توثيق صفحتى على فيس بوك سيعرف الجميع الصفحة، وتعاملي الآن هيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستجرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة".



حنان ترك

وعلى مدار أشهر قليلة تثير أنباء عودة النجمة المعتزلة حنان ترك للحياة الفنية مرة أخرى، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمجددا انتشرت أخبار تفيد قراءتها عدة سيناريوهات لاختيار أحدها لتكون عودتها مميزة.

”الخليج 365” تواصل مع الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، والتى تربطها بها علاقة وطيدة، منذ أن تركت الممثلة المعتزلة الحياة الفنية تمامًا، حيث يتلقى الاثنان الدروس الدينية وجلسات النقاش المستمرة معًا، وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النجمة حنان ترك تتواجد هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت الذهاب إلى هناك للاستقرار بلا عودة، ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها.