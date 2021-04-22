شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تكشف عن تصميماتها الجديدة للأبطال الخارقين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفترة الأخيرة التى كانت تعيشها النجمة العالمية إميليا كلارك، فى منزلها وبعيداً عن المشاركة فى الأعمال السينمائية والدرامية، كانت للتخطيط لشىء كبير وهى تصميمها لشخصيات أبطال خارقين، وهو ما كشفت عنه فى أحدث ظهور لها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

وظهرت كلارك، صاحبة شخصية أم التنانين فى مسلسل Game of thrones، الشهيرة في الفيديو الذى نشرته وهي متحمسة للغاية لحظة إعلانها عن تصميماتها الجديدة للأبطال الخارقين، والتى ستعلن عن أولى شخصياتها فى شهر يوليو المقبل.

واشتهرت كلارك خلال الفترة الأخيرة، بمشاركة متابعيها وجمهورها بصور تجمعها مع كلبها "تيد" عبر حسابها الشخصى، وكان آخر ظهور لها منذ عدة أسابيع، حيث شاركت صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، صورة مع كلبها، مؤكدة أنها دائمة الاهتمام به بشكل كبير خاصة وسط توقف عمليات التصوير بسبب تفشى فيروس كورونا.