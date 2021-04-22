شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم صوت مصر والمعبر عنها فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كوكب الشرق أم كلثوم صوت مصر الذى يغيب، فهى الغائبة الحاضرة مهما مرت السنين، رحلت وتركت إرثا لا يقدر بثمن من الطرب الأصيل والأغانى الخالدة، التي يعشقها الجميع حتى وقتنا الحالي، وأكبر الأدلة على أنها الكوكب الذى لا يغيب عن السطوع في سماء مصر، سماع صوتها الرنان الذى تعهده الآذان خلال دراما رمضان الحالي في اثنين من أكثر المسلسلات متابعة هذا العام، وذلك من خلال أغنيتين من أعظم أغانيها على الإطلاق.

وظهرت أغانى أم كلثوم خلال الأحداث معبرة عن الهوية المصرية، وعن حالها وعن التطور الإجتماعى الذى طرأ عليها خلال عقود مضت، ومن الأغانى التي ظهرت في مسلسلات رمضان:

"أنت عمرى"

جاء صوت أم كلثوم وهى تشدو بأغنيتها الشهيرة أنت عمرى مع مشهد جنازتها في أولى حلقات مسلسل "القاهرة كابول"، وهو المشهد الذى قابل فيه الطفل رمزى جاره وهو من منعه من الغناء وحرمه من توديع الست إلى مثواها الأخير، وكأنه يعين أم كلثوم شاهدة على تغير شكل المجتمع المصرى، وأن بوفاتها بدأ ظهور الفكر الإرهابى، ويرصد مسلسل القاهرة كابول المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.

"مصر تتحدث عن نفسها"

ظهر صوت كوكب الشرق في الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 2، وهى الحلقة التي تبعت ملحمة فض أعتصام رابعة، وكأنها تعبر عن دور ثورة يونيو في إنقاذ الوطن من الدمار، ويظهر صوتها وكأن مصر تتحدث عنها بالفعل، ومسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.