شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف الشرف يجذبون أنظار الجمهور فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دراما رمضان الحالي ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف في العديد من المسلسلات، وخطفوا الأنظار بشكل كبير، وبعضهم أثار تساؤل الجمهور حول سبب ظهورهم كضيوف شرف في مشهد أو اثنين فقط، رغم قدرتهم وتمكنهم من تقديم عمل منفرد من بطولتهم أو المشاركة في بطولة عمل أخر، ولكن من الواضح أن رأي هؤلاء النجوم كان مختلف وكان لهم رؤية في هذه الأعمال التي شاركوا فيها حتى بمشاهد قليلة، ومن أبرز النجوم:

"أشرف عبد الباقى"

النجم الذى نال استحسان المشاهدين من إبداعه في تجسيد شخصية اللواء البطل محمد جبر خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، فى دور مأمور قسم كرداسة، وأحد أبطال الشرطة البواسل، والذى استشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التي اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة، كما ضم المسلسل فى حلقاته الأولى عدة ضيوف شرف منهم: الفنان أحمد فهمى في دور أحد شهداء الشرطة، والفنان محمد محمود عبد العزيز في دور أحد القيادات الإخوانية الفاسدة، والمسلسل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

"أحمد رزق"

خطف الأنظار بأدائه المتميز في تجسيد شخصية مخرج يدعى "خالد عبد الرحمن" ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، ويتم اغتياله على يد إحدى الجماعات الإرهابية التي يقودها صديقه القديم "رمزى" والتى يجسده ببراعة النجم طارق لطفى، والعمل من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على.

"بيومى فؤاد"

ظهر كضيف شرف في مسلسل "بين السما والأرض"، في دور المهندس شندويلى الذى يأتى لصيانة عطل المصعد، المسلسل بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

"هالة فاخر"

جسدت خلال الحلقة الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش"، دور حبيبة نجيب منذ زمن طويل ولكن علاقته بها أصبحت فاترة لكنها لم تترك قصره، وتتدهور حالتها الصحية وتطلب منه الزواج وهى أمنيتها والتي قد تكون الأخيرة قبل وفاتها، ويحضر المأذون ويتزوجها ثم تموت بعدها، المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج شادى الفخرانى، إنتاج شركة سينرجى.