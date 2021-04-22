كل ما تريد معرفته عن فيلم "فاست أند فيوريس 9"

محمد الفلاح - الخميس 22 أبريل 2021

صدر الإعلان التشويقي الجديد لفيلم Fast & Furious 9 (فاست أند فيوريس 9)، مؤخرًا، وتضمن الكثير من التفاصيل المفاجئة للجمهور.



وظهر في الإعلان النجم جون سينا لأول مرة في دور الشرير والعدو اللدود لشخصية دومينيك توريتو (فن ديزل)، كذلك تلميحًا بظهور النجم الراحل بول والكر مجددًا.

ويظهر في الإعلان البطل دومينيك ينظر إلى صور قديمة لصديقه بريان أوكونور (بول والكر)، ويحاول استعادة ذكريات الماضي.

ومع اقتراب موعد طرح الفيلم المنتظر، يستعرض موقع "مترو" البريطاني، أبرز المعلومات التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها.

موعد طرح الفيلم

من المتوقع طرح "فاست أند فيوريس 9" 8 يوليو/تموز في بريطانيا، على أن يطرح عالميًا في مايو/أيار المقبل.

وكان من المفترض طرح الفيلم في مايو/أيار 2020، قبل أن يتقرر تأجيله بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

حبكة الفيلم

يحرص صناع العمل على إبقاء كثير من التفاصيل خفية لضمان تشوق الجمهور، لكن من المؤكد حدوث صراع بين دومينيك توريتو وشقيقه الأصغر جاكوب، الذي اتحد مع عدو دومينيك اللدود سايفر (تشارليز ثيرون).

أبطال الفيلم

يعود أبطال السلسلة الرئيسيين فن ديزل وميشيل رودريجز للقيام بشخصيتي دومينيك وحبيبته ليتي.

وينضم إلى طاقم العمل النجوم: جون سينا وجوردانا بروستر للقيام بدور أشقاء دومينيك وناتلي إيمانويل وتشارليز ثيرون وهيلين ميرين.