شكرا لقرائتكم خبر عن أحذر عدوك مرة وصديقك ألف.. خيانة العهد والأصدقاء فى دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان الحالي، ظهور عدة ظواهر مختلفة وقضايا ربطت بين أكثر من عمل وحاولت الدراما تسليط الضوء عليها من خلال معالجتها دراميا، ويمكن أن تكون هذه القضايا المجتمعية هي أحد أهم الأسباب في نجاح العمل وجذب انتباه الجمهور.

ومن خلال متابعة بعض مسلسلات هذا العام، يظهر أن الدراما رفعت شعار "أحذر من عدوك مرة ومن صديقك ألف"، وذلك من خلال تعرض أكثر من بطل أو بطلة للخيانة من أقرب الأشخاص لهم والأصدقاء، ومن أبرز تلك الأعمال:

"اللى مالوش كبير"

تتعرض النجمة ياسمين عبد العزيز"غزل" للخيانة والخداع من أقرب صديقاتها وهى دنيا عبد العزيز "نادين"، والتي تكن لها الحقد والكراهية وتتفق مع الفنان خالد الصاوى "عابد" زوج غزل على مراقبة كل خطواتها وإخباره بها، ثم تكشف الأحداث أنها متزوجة منه سرا، وطلبت منه أن يترك غزل كما تبين أنها لم تخن صديقتها غزل فقط بل وتخون زوجها عابد، واتضح أنها على علاقة بشقيق غزل أيضا، والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى.

"النمر"

تتعرض بطلة العمل هنا الزاهد "ملك" خلال أحداث المسلسل للخيانة من صديقتها "نور" وخطيبها "حسن"، والتي كشفت الأحداث إنهما تزوجا عرفى بعد خطوبة حسن وملك بستة أشهر وهى حامل منه، العمل بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وولاء الشريف، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، إنتاج شركة سينرجى.

"حرب أهلية"

اختلف الأمر هذه المرة وكانت الفنانة جميلة عوض محور الشر خلال الأحداث وهي الخائنة لصديقاتها وتحاول إبتزازهم بشتى الطرق، حيث تقوم بتخريب حياة صديقاتها بطريقة منهجية، بسبب معاناتها من اضطرابات نفسية جعلتها تصور إحدى صديقاتها أثناء تغيير ملابسها لابتزازها بالفيديو، وإجبارها على الانصياع لأوامرها، كما نشرت لأخرى فيديو تسبب فى إلغاء حفل الزفاف، المسلسل بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

"ضد الكسر"

ظهرت أطراف الخيانة متشابكة خلال أحداث المسلسل، حيث تتعرض الفنانة نيللى كريم "سلمى" للخيانة من زوجها كريم "محمد فراج" كما أنه يشك في أنها تخونه، وتكتشف صديقتها نادين "لقاء الخميسى" خيانته، كما أن صديقتها تحقد عليها، بالإضافة إلى خيانة خادمتها لها واتفاقها مع أحد أفراد الأمن لسرقتها، المسلسل بطولة نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، العمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.