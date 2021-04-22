شكرا لقرائتكم خبر عن هلا السعيد: تدربت على اللغة الأرمينية والاستعراضات بسبب مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الشابة هلا السعيد في الحلقات الثلاثة الماضية من مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والذي يتم عرضه على قناة ON، حيث تقدم دور "فانيا" الفتاة الأرمينية التي تهجرت إلى مصر بعد مذابح الأرمن، وتسكن في الفندق الذي هربت به شفيقة "هبة مجدى" بصحبة نوفل "منذر رياحنة".



هلا السعيد فى مسلسل موسى

وقالت هلا السعيد لـ"الخليج 365" إنها تعلمت اللغة الأرمينية قبل بدء تصوير مشاهدها في العمل، إضافة إلى تدريبها على الغناء بهذه اللغة والرقص الاستعراضي كذلك، حيث قدمت رقصات استعراضية في الحلقة التاسعة من العمل مشيرة إلى أن الأرمن معروف عنهم في التراث أنهم يعبروا عن حزنهم دئماً بالرقص والغناء.

وأشارت هلا إلى أن طبيعة شخصية فانيا التي تجسدها في أحداث العمل تتميز بالطيبة والجدعنة وكره الظلم بسبب ما مرت به في بلادها وحدوث المذابح، لافتة إلى أنها وقفت بجانب شفيقة وجعلتها تسكن معها في غرفتها بسبب ذلك خاصة أن المؤلف ناصر عبد الرحمن وضع تاريخ للشخصيات وكتب كل التفاصيل بالسيناريو.



هلا السعيد تقدم استعراضات فى مسلسل موسى

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وشاركت هلا السعيد في شهر رمضان الماضى في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، والعمل شراكة انتاجية بين المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة ارت ميكر للمنتج أحمد عبد العاطى.



هلا السعيد فى مسلسل موسى



هلا السعيد بدور فانيا فى مسلسل موسى