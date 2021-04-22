شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يونس: مشاركتى فى "الاختيار ٢" بدور البكاتوشى فرصة لا تعوض وواجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسد الفنان محمد يونس دور محمد البكاتوشى الرائد المفصول من جهاز الشرطة ، في مسلسل الاختيار ٢ للنجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكى ومن إخراج بيتر ميمى ، وكانن هناك العديد من ردود الأفعال عبرمواقع التواصل الإجتماعى حول هذا الدور الذى جسده محمد يونس بكل سلاسه وبراعة، وبدأ البعض يبحث عن الرائد الحقيقي ليعرفوا تفاصيل تلك الشخصية التي لفتت أنظارهم .

وفى تصريح خاص لليوم السابع قال الفنان محمد يونس، أن المخرج بيتر ميمى هو من قام بترشيحه لهذا الدور لذلك هو يكن له كل الشكر والتقدير لأنه قدمه بشكل مختلف عن الشخصيات التي قدمها من قبل فقد أعتاد على تقديم الشخص الطيب ولكن شخصية محمد البكاتوشى شخص يحمل الشروالكراهية، وأضاف كنت أتمنى دائما أن أكون ضمن كتيبة الإختياروهى بالنسبة لى فرصة لا تعوض، وعندما عرض على الدورلم أهتم إذا كان الناس ستكرهنى بسبب تلك الشخصية الشريره ولكن رأيته واجب وطنى .

وأضاف الفنان محمد يونس ، شاهدت العديد من الفيديوهات للشخصية الحقيقية وذلك بالإتفاق مع المخرج بيتر ميمى والكاتب هاني سرحان ، وبدأت أضع لها المكياج الداخلي ليتناسب مع المكياج الخارجي فشخصيته كانت تتعامل بمنتهى الجدية وعلى يقين أنه في الطريق الصحيح، ولم يوجد مشهد بعينه صعب لأن بالنسبة لى كل المشاهد صعبة وكنت أذاكرها بكل تفاصيلها وبمنتهى الدقة والصدق .

وتابع ، من أهم الصعوبات التي واجهناها المشاهد التي تجمع أعداد كبيره مثل إعتصام رابعة فكان الصعوبة تكمن في أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ولكننا أستطعنا أن ننتهى دون إصابات . ولم أتوقع ردود الأفعال حول دورى لأن عدد مشاهدى قليله وهذا يثبت أن الكيف أهم من الكم ، ومن أحب المشاهد لقلبي المشهد الذى جمعني مع النجم كريم عبد العزيز والنجم إياد نصار فهم مثال للتواضع والأخلاق والإلتزام .

وأضاف أشارك أيضا في مسلسل اللى ملوش كبير للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم احمد العوضي بدور وليد زوج أخت غزل " ياسمين عبد العزيز " وهو الوحيد المتعاطف معها بعكس كل عائلتها الذين يستغلوا زواجها ليتحولوا لحياه الثراء ، ولكن وليد تعاطف معها وشخص طيب وهى تحب دائما الحديث معه ، وأتمنى أن أقدم في الفترة القادمة دور ضابط إيجابى وطنى يحمل رساله وطنية .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.