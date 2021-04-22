شكرا لقرائتكم خبر عن ضل راجل الحلقة 10 .. حسرة أسرة ياسر جلال بعد رجوع شهد البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال خروج شهد من المستشفى بصحبة أبيها ياسر جلال، وعند وصولها ترفض الأم نرمين الفقى النظر إليها وتسألها فى حسرة إزاى تعملى فينا وفى نفسك كدة؟

يدخل ياسر جلال غرفة شهد ويطالبها بأن تحكى ما حدث ومن المجرم الذى اعتدى عليها، فترد عليه: "بلاش نفتح حكاية احنا مش قدها"، وتقول إن هذا الشاب من عائلة كبيرة وإنها خائفة عليه من مواجهتهم، فينفعل جلال على شهد فتتدخل زوجته القعيدة – نرمين الفقى – لتخليصها من يده فتسقط على الأرض.

يحول مدير المستشفى – إيهاب فهمى – الطبيبة – نور اللبنانية – للتحقيق بعد موقفها من شهد، ويراودها عن نفسها، لكنها ترفض وتطلب التحقيق معه.

وخلال خروج ياسر جلال من المدرسة يجد شابا يعتدى على طالبة بعد أن هددها بعدد من الصور التى تجمعهما سويًا إذا لم تأت إلى بيته، فيشاهده ياسر جلال وهو يصفعها على وجهها فيطارده ويجرى وراءه ثم يشهر فى وجهه سلاح أبيض "مطواة" لتنتهى الحلقة بهذا المشهد.

مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل، بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.