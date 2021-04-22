محمد الفلاح - المسلسل المصري خلي بالك من زيزي يغضب أهل المنصورة

الخميس 22 أبريل 2021

تعرض مسلسل "خلي بالك من زيزي" لهجوم عنيف عبر السوشيال ميديا، بعد قيام بطل العمل الفنان محمد ممدوح بالسخرية في أحد مشاهد العمل من أهالي محافظة المنصورة، وطريقة تعاملهم، وهو ما أغضب شريحة عريضة من الجمهور واصفين الحوار بالمستفز.



وظهر الفنان محمد ممدوح في أحد المشاهد وهو يحذر أخته من الزواج من شخص ما، قائلا: "فتاة مثلك في تربيتك وتعليمك تتزوج رجل من المنصورة فلاح ويتركها تعيش هناك وتخدم في بيت أهله"، وهو ما اعتبره الجمهور إهانة كبيرة لأهالي المحافظة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسلسل، وانهالت التعليقات عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، منها "الفنان محمد ممدوح.. سواء سعادتك، أو مؤلف المسلسل، أو أي شخص كان في أم العمل ده كتب جملة/انتي بتربيتك تروحي تتجوزي فلاح ياخدك المنصورة إلى اخره.. أنا كفرد من أفراد المنصورة.. واتولدت فيها.. أحب أقولك أنا فخور إني من المنصورة وبعزمك عندي في بلدي المنصورة".