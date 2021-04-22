نوال الزغبي نجمة Miss Elite World.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية نوال الزغبي ضيفةً استنثائية على حفل انتخاب Miss Elite World الذي سيقام في فيرمونت نايل سيتي بمصر نهاية شهر مايو المقبل.

وأعلنت نوال الزغبي عن إحيائها الحفل من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما زاد من منسوب التشويق والترقّب لدى جمهورها ومحبّيها الذين ينتظرون إطلالتها بفارغ الصبر.

جدير بالذكر أن نوال الزغبي تحصد حتى اليوم نجاح أغنيتها الأخيرة “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم. وحقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة في شهرين فقط.