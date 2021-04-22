نجوى كرم ضيفة استثنائية في “سوالف رمضانية”.. قريبًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية نجوى كرم ضيفة على برنامج “سوالف رمضانية” عبر إذاعة “روتانا” في إطلالة خاصة مع نهاية الشهر الفضيل.

ومن المنتظر أن تطلّ شمس الأغنية في بثّ مباشر على صفحة “روتانا موسيقى” في موقع “تويتر”، عبر الميزة الجديدة Twitter Spaces، على أن تتحدث في عدة مواضيع رمضانية وحياتية وفنية لا تخلوا من المصارحة والسكوبات.

فور الإعلان عن حلول نجوى كرم ضيفةً على الحلقة الأخيرة من برنامج “سوالف رمضانية”، ارتفع منسوب التشويق والترقّب لدى جمهورها ومحبّيها الذين أعربوا عن حماسهم لهذا اللقاء.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.