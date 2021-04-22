إيفا مينديز توضح وجهة نظرها حول مسألة ضرب الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة إيفا مينديز وجهة نظرها حول مسألة ضرب الأطفال، وأطلقت من خلالها نقاشاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الممثلة التي تتشارك تربية طفلتيها إزميرالدا (6 أعوام) وأمادا (4 أعوام) مع حبيبها ريان غوسلينغ صورة عبر حسابها في “إنستغرام” قارنت فيها ضرب الوالدين لأطفالهما كعقاب بالعنف الأسري.

“وعلّقت على الصورة: “غالباً ما يسألني الناس عن اطلالتي المفضلة على السجادة الحمراء، لكنني نادراً ما أُسأل كثيراً عن عبارتي المفضلة حول تربية الأطفال، لكنني سأقوم بنشرها على أي حال”.

وشارك العديد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم في قسم التعليقات التي تختلف مع وجهة نظر مينديز، حيث كتب أحدهم: “لا أعرف إن كنتُ أوافقكِ الرأي. لقد تعرضت للضرب الطفيف وأنا الآن شخص بالغ محترم. وصدقيني، كنت أستحق تلك الضربات لأنني كنت شقياً”.

أجابت مينديز: “شكراً لك على تعليقك. أنا سعيدة جداً لوجود وجهات نظرٍ مختلفة. أريد أن تقدم هذه الصفحة ذلك بطريقة محبة. كلّ فرد يمارس تربية أولاده بطريقته الخاصة وأنا ليس لدي أي فكرة عما أفعله في معظم الأحيان”.

وأضافت “لم يُرفق شعور الأمومة والأبوة بالإرشادات، لذا فأنا أنقل ما أراه يتماشى مع طرق تفكيري. الكثير من الحب”.