“صّباح اخوان” تحذّر من منتحلي صفة وتلجأ إلى القضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حذّرت شركة “صّباح اخوان” عبر موكلها المحامي شربل بادرو من منتحلي العديد من الصفات منها المخرجين والمنتجين العاملين مع أو لدى شركة “صبّاح يعمدون على التواصل مع عدد من الفنانين والممثلين والتقنيين المتخصصين في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي عبر تطبيق “واتساب” أو عبر حسابات وهمية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أعمال ومشاريع فنية مختلفة لغايات مشبوهة.

وأصدرت الشركة بياناً جاء فيه: “تهيب الشركة الموكلة بجميع من جرى أو سيجري التواصل معهم باسمها ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الانصياع أو التعاطي مع أي منتحل صفة تعامل مع شركة “صبّاح” تفادياُ لوقوعهم ضحية لمآربه أو لاستغلالهم وابتزازهم”، داعية “كل من تعرّض لأيّ مما ذكر أعلاه للتواصل مباشرة معها للشكوى على الفاعلين وملاحقتهم أمام القضاء المختص”.

وختم البيان تأكيده أن “لا علاقة للشركة الموكّلة لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى بأي شكل من الأشكال بأي من منتحلي الصفة المذكورين، وهي بصدد تقديم شكوى جزائية أمام المراجع المختصة بجميع الجرائم المنطبقة على الأفعال الجرمية المذكورة، وهي تحتفظ بسائر حقوقها لأي جهة كانت ومن أي مصدر اتت”.