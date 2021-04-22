ما علاقة آل كارداشيان بشخصيات مسلسل “بريدجرتون”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ذُهلت كيم كارداشيان، إحدى أشدّ المعجبات في مسلسل “بريدجرتون”، عندما علمت أنّ بعض الشخصيات مستوحاة من عائلتها.

وكشفت الممثلة نيكولا كوغلان أن عائلة فيذرينغتون مستوحاة من عائلة كيم كارداشيان الشهيرة.

أبدت نجمة تلفزيون الواقع صدمتها الايجابية بعد تبادل مضحك مع كوغلان عبر “تويتر” يوم الثلثاء.

وطلبت كيم كارداشيان أيضاً الحضور إلى إحدى جلسات اختيار الملابس للبرنامج قبل أن تشير نيكولا إلى أن مصمم الأزياء العالمي ميستر بيرل صمم لها مشدها للبرنامج بعد فترة وجيزة من تصميم فستان كيم الشهير الذي ارتدته خلال حفل الـ”ميت غالا” لعام 2019.

بينما يركز الجزء الأول من البرنامج الناجح الذي تنتجه عملاقة البث “نتفليكس” على علاقة دافني وسايمون اللذين يؤديان دورهما فيبي دينفور وريغي جان بيج، ستركّز الأجزاء الأخرى على سائر أفراد عائلة بريدجرتون.

وكشفت كيم في الشهر الماضي أنها شاهدت الجزء الأول بأكمله في جلسة واحدة أثناء احتسائها النبيذ كما أعربت عن حزنها على رحيل بيج المفاجئ من العرض.

وأعلن المنتجون في كانون الثاني (يناير) عن تجديدالبرنامج لموسمٍ ثانٍ، قبل الإعلان عن إضافة موسمين آخرين.