بالفيديو.. ريم البارودي: اتحسدت على جمالي.. وأقبل أن أكون زوجة ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية ريم البارودي، إنها عاشت قصص حب سابقة، مؤكدة أنها تعيش حاليا قصة حب جديدة.

وأشارت ريم البارودي إلى أنها لا تجيد مهارات الحياة وتفشل في التحكم في غضبها، موضحة أنها في فترات سابقة رفضت أن تكون زوجة ثانية، مضيفة: "الآن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجًا وانفصل".

وتابعت: "أمي كانت بتقولي خدي بالك من الناس عشان الحقد والحسد... وأنا اتحسدت على مالي وجمالي وشهرتي".

وذكرت، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور" المصرية، أن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، ونوهت إلى أنه في المجال الفني لها زملاء لكنهم ليسوا أصدقاء.

وأضافت: "قاطعت ناس كتير ووجودهم كان خطأ في حياتي وكانوا عاملين زحمة على الفاضي".