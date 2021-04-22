شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار ينشر صورة محمد مبروك بعد اغتياله بالاختيار 2: يا ضحكة عمرها ما تموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 عملية اغتيال محمد مبروك الذى يؤدي دوره الفنان إياد نصار على يد مجموعة من الإرهابيين، ولقت أحداث الحلقة تفاعلا كبيرا ضد أعمال الجماعة الإرهابية، وما يوثقه مسلسل الاختيار 2 من أحداث وطنية تفضح سجلات التنظيم الإرهابي القائمة على الاغتيالات.



اياد نصار على انستجرام

وقام إياد نصار بمشاركة صورة حقيقية لضابط الأمن الوطني محمد مبروك على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "والله على ما أقول شهيد.. يا ضحكة عمرها ما تموت .. حتى لو مات الجسد.. يا تموت موت الضباع.. يا تعيش بروحك أسد.. رحم الله الشهيد محمد مبروك وكل شهداء الوطن تحيا مصر".



المقدم محمد مبروك

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON، اغتيال ضابط الأمن الوطنى محمد مبروك على يد التكفيريين قبل موعد شهادته في قضية تخابر محمد مرسى، حيث قابل التكفيري أبو يوسف الضابط الخائن محمد عويس "أحمد شاكر عبد اللطيف" وطلب منه مقابلة الضابط محمد مبروك والتحدث معه حتى يعرفه قبل اغتياله.

يتصل عويس بمبروك ويطلب مقابلته بسبب وجود شخص مقاول يريد عرض عليه فيلا ويتفق على مقابلته، ويطلب عويس من أبو يوسف مقابل جديد خاصة أن الفيلا التي حصل عليها مازال عليها أقساط، وأنهم ورطوه فيها بدلاً من إهدائها له، ثم يقابل عويس محمد مبروك مع زكريا يونس "كريم عبد العزيز" في أحد المطاعم.

أبو عبيدة التكفيري يخبر عناصره بتعديل في خطة اغتيال محمد مبروك، وأن العملية لابد أن تتم يوم 17 نوفمبر 2013 قبل شهادته في المحكمة بقضية التخابر، ويتم عرض الخطة التي تم تجهيزها لعملية الاغتيال، ويؤكد هارون "إسلام جمال" أنه سيقتله، والمشهد ينتقل إلى مبنى الأمن الوطنى وحديث عن الذكريات بين مبروك وزكريا ويحكيان مواقف حدثت بينهما سواء في العمل أو حياتهما الشخصية.

يتصل عويس بمبروك ويطلب مقابلته ويخبره مبروك بأنه سينزل من المنزل الساعة 8 مساء وسيقابله وفى نفس الوقت يتحرك التكفيريين نحو منزله حسب الخطة التي وضعوها، وينزل مبروك من المنزل ويتحرك التكفيريين وراءه وبعد استقلاله سيارته يسيرون وراءه، وفجأة يطلق التكفيريين العديد من طلقات الرصاص على محمد مبروك ليتم استشهاده في مشهد مؤلم.