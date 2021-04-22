شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 9.. عودة سيف العربى للعمل من جديد مع المخابرات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، المذاع على شاشة قناة dmc في الـ 10.45 مساء، في إثارتها، حيث شهدت الأحداث تطورا كبيرا، وذلك بعدما ظهر محمود البزاوى الذى يعمل بقناة تليفزيونية كبيرة على مستوى الشرق الأوسط، كما بدا أنه يحاول اشعال الفتنة من خلال تلك القناة في المنطقة وبالتحديد في مصر، حيث قال نصا "هناك أحداث عظيمة ستحصل الفترة القادمة".

محمود البزاوى في مسلسل هجمة مرتدة

وكشف محمود البزاوى عن أنه ينتمى لجماعة الإخوان، وذلك فى حواره مع شاب من الجماعة.

أيضا شهدت الحلقة في نهايتها خبرا سارا للغاية بالنسبة لـ سيف العربى "أحمد عز"، وذلك بعدما أخبره في نهاية الحلقة ضابط المخابرات رفعت المسيرى "هشام سليم"، أنه سيعود إلى العمل من جديد مع المخابرات المصرية.



هند صبرى وأحمد عز في هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.



هند صبرى وأحمد عز

ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملفات المخابرات العامة عن سنوات فى غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها.