شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة تريند على تويتر بعد معركته مع السقا فى نسل الأغراب.. ومغردون: شابوه يا أسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز اسم الفنان أمير كرارة ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "نسل الأغراب"، خاصة مشهد المعركة بين السقا "عساف"، وأمير كرارة "غفران"، إذ شهدت الحلقة هجوما من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، وهو ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحول المسلسل على لحديث مرتادى موقع تويتر.



تريند تويتر

وبرز اسم أمير كرارة، فى التريند المصرى، مشيدين بأدائه فى الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب، خاصة مشهد المعركة مع أحمد السقا.

وقال أحد المدونين: "أمير كرارة فى حتة تانية خالص، شابوووه يا أسد"، فيما غرد آخر وقال: "مشهد الخناقة كان حاجة فوق العظمة"، وقال مدون آخر: "أمير كرارة نمبر وان والله فى كل المسلسلات المصرية".



أمير كرارة

وأشاد مدون بمسلسل نسل الأغراب، وبأداء الممثلين فيه، وقال: " مسلسل نسل الأغراب من أحلى وأقوى المسلسلات اللى إتعملت السنة دى، كقصة وتأليف وإخراج وأداء وتمثيل فوق الروعة من كل أبطال العمل، شابوووووه لمحمد سامى وكل أبطال العمل"، وقال آخر: "عظمة في غفران يا كرارة"، وغرد آخر: "باشا مصر، أسد مصر، عظمة على عظمة".



هاشتاج أمير كرارة

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON بدأت بهجوم من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين، وخلال المعركة تحول نميرى "محمد جمعة" ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم "أحمد داش" فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.