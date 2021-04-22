شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 9 .. نيللى كريم تغادر المستشفى وتكشف سر شقيقتها ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل "ضد الكسر" بمغادرة نيللى كريم - سلمى المستشفى، وتحاول أن تصل لزوجها كريم - محمد فراج ولا تعلم أين هو، فتلجأ لصديقتها نادين - لقاء الخميسى لكى تخبرها أنها ستخرج من المستشفى ولا تعلم شيئا عن زوجها.





وتتوالى الأحداث بذهاب محمد فراج "كريم" إلى مايا - سينيتا خليفة، والذي حدث خلاف بينهما وأبلغته أنها ستنهي علاقتها به، أو أنه يعلن لكل الناس أنه سيتزوجها، ويعود إلى المنزل ليفاجأ بوجود سلمى فى المنزل ويسألها عن الرجل الذى كان فى المنزل وقت وقوع الحادث، لتخبره بالحقيقة، وأنه كان على علاقة بشقيقتها ملك - تارا عماد.

واعترفت سلمى بأنها غلطت فى حقه حينما أخفت عليه الأمر وحاولت إقناعه أن السبب إخفائها عنه الحقيقة لعدم فضيحة شقيقتها، خاصة أنها حملت من صلاح - مصطفى درويش، ولم يقتنع كريم بهذا السبب وقرر ترك المنزل وذهب إلى منزل أهله وترك سلمى. وتنتهى الحلقة بقيام ليلى أخت سلمى الصغرى بإبلاغها أن هناك شخصا قد رأى الحادث وقام بتصويره.