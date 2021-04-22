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شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 9 .. يحيى الفخرانى يتراجع عن بيع ممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش، تراجع يحيى الفخراني عن بيع ممتلكاته والسفر خارج مصر، ويبدو أنه راجع نفسه في ضرورة بقائه في مصر ومعرفة من هو ابنه.
وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش اكتشاف سعيد ومسعد وسعد، أولاد هالة فاخر - شفيقة، أخطاء في الحسابات بقسم الحسابات في شركة زركش، وقام بالاتفاق على ضرورة إخبار نجيب زاهي زركش - يحيى الفخراني بالأمر.
وحاولت أكملهم زوجة طريف - محمد محمود التعرف على محتوى الأظرف المغلقة التى وجدتها في ملابس شفيقة - هالة فاخر والتي كانت قد أهدتها لها قبل وفاتها، وهي الأظرف التى تشكف سر أن واحد من أبنائها تربى فى الملجأ وهو ما لم يفصح بيه طريف لها ليتركها فى حيرة.
نجيب زاهي زركش الحلقة 9
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.
مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.
نجيب زاهي زركش الحلقة 9
نجيب زاهي زركش الحلقة 9
نجيب زاهي زركش الحلقة 9
نجيب زاهي زركش الحلقة 9
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.
مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.