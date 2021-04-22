مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 9 .. يحيى الفخرانى يتراجع عن بيع ممتلكاته

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش، تراجع يحيى الفخراني عن بيع ممتلكاته والسفر خارج مصر، ويبدو أنه راجع نفسه في ضرورة بقائه في مصر ومعرفة من هو ابنه.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش اكتشاف سعيد ومسعد وسعد، أولاد هالة فاخر - شفيقة، أخطاء في الحسابات بقسم الحسابات في شركة زركش، وقام بالاتفاق على ضرورة إخبار نجيب زاهي زركش - يحيى الفخراني بالأمر.

وحاولت أكملهم زوجة طريف - محمد محمود التعرف على محتوى الأظرف المغلقة التى وجدتها في ملابس شفيقة - هالة فاخر والتي كانت قد أهدتها لها قبل وفاتها، وهي الأظرف التى تشكف سر أن واحد من أبنائها تربى فى الملجأ وهو ما لم يفصح بيه طريف لها ليتركها فى حيرة.