بالصور| نبيلة عبيد تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حصلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، اليوم الأربعاء، على الجرعة الثانية من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا.

وقالت نبيلة في بيان صحفي، إنها واثقة في وزارة الصحة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لحماية المواطنين من فيروس كورونا، وأضافت أنها كمواطنة مصرية مطمئنة لأنواع اللقاح التي اعتمدتها الوزارة في مصر لحماية أهلها من فيروس كورونا.

وشجعت نبيلة عبيد جمهورها في مصر والوطن العربي على الحصول على اللقاح المضاد لكورونا لحماية أنفسهم من الفيروس والحفاظ على صحتهم، وأن يتخلصوا من الخوف ولا يستمعون للشائعات التي تجعلهم يخشون الحصول على اللقاح.

يُذكر أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل سكر زيادة، مع سميحة أيوب وهالة فاخر ونادية الجندي.