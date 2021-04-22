شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 9 تشهد الظهور الأول لشريف الدسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل نجيب زاهي زركش الظهور الأول للفنان شريف دسوقي، وذلك في دور حسان برنيطة، وهو الشخص الذي ائتمنته شفيقة - هالة فاخر على واحد من أولادها لكنه قام بوضعه في ملجأ، وكان يحصل منها على أموال بشكل شهري ليصرف على الطفل، وعندما علمت شفيقة بذلك قامت بسجنه 3 سنوات.

واطمأن نجيب زاهي زركش - يحيي الفخراني - بعدما علم القصة وعلم أنه لم يكن هناك علاقة حب بين برنيطة وشفيقة، وشهدت أحداث الحلقة مرور الذكري السنوية على وفاة زوج أنوشكا شقيقة يحيى الفخراني في المسلسل، وهو الأمر الذي لامت نجيب على عدم تذكره الذكرى السنوية لرحيل زوجها والذي هو بالأساس صديق لنجيب زاهي زركش.