شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا تريند على تويتر بعد معركته مع أمير كرارة فى "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز اسم الفنان الكبير أحمد السقا ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، اليوم على خلفية أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "نسل الأغراب"، وعرض مشهد المعركة بين السقا "عساف"، وأمير كرارة "غفران"، وشهدت الحلقة هجوما من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر.

وتصدر اسم السقا التريند المصرى، مشيدين بأدائه العظيم فى المسلسل عموما، وفى حلقة اليوم الأربعاء بشكل خاص.



تريند تويتر

وقال أحد المدونين: "السقا عظمة"، وغرد آخر: "يظل أحمد السقا هو أحمد السقا.. ملك الأكشن فى مصر"، وقال مغرد: "كل الشكر لكم مسلسل رائع وجميل جدا ،كل الشكر والتقدير على هذا العمل الرائع، أحمد السقا دائما مبدع".

فيما قالت مدونة عبر تويتر: "أحمد السقا عساف الغريب، فى نسل الأغراب، غول تمثيل عظمة على عظمة، نجمى وأفتخر واكل الكل وواكل الجو السنادى نمبر وان الحقيقى"، فيما غرد آخر :"مشهد الخناقة كان حاجة فوق العظمة، أحمد السقا بيبدع".



التعليقات



تغريدات هاشتاج أحمد السقا

فيما أشاد آخر بأداء أحمد السقا: "ياعم أحمد أقسم بالله أنا بستنى الحلقة بتاعتك إيه الحلاوة دى يابو عمو، حقيقى أفضل مسلسل فى رمضان وكل رمضان رقم واحد الحقيقى وصل ياناس"، وقال آخر: "أحمد السقا أبدع الصراحة وميدخلش في مقارنة مع المنافسين واللي عايز يعاركني يعاركني"، فيما قال مدون آخر: "فعلاً لحد دلوقتي مسلسل نسل الأغراب مفيهوش غلطة تجميعة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر والمخرج العبقرى محمد سامي كوكتيل يستحق العالمية".



هاشتاج أحمد السقا



تعليقات رواد تويتر

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON بدأت بهجوم من غفران "أمير كرارة" ورجاله على عساف "أحمد السقا" والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين، وخلال المعركة تحول نميرى "محمد جمعة" ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم "أحمد داش" فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.