شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يحقق 200 مليون مشاهدة بـ"دخولى رايق" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النجم محمد سعد، 200 مليون مشاهدة لأغنيه "دخولى رايق" على تطبيق تيك توك، وذلك بعد أسابيع من طرحها على قناته الخاصة "يوتيوب".

كان النجم محمد سعد قد أعرب عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى استقبلها، موجهاً الشكر للجمهور والمتابعين من خلال ”الخليج 365” قائلاً "شكراً جمهورى الحبيب وبوعدكم اللى جاى فل الفل".

وتحدث النجم محمد سعد فى ندوة ”الخليج 365” عن أغنيته الجديدة التي طرحها وعن سر ظهورها وقال: إن الأغنية كانت جاهزة وكان من المفترض طرحها داخل عمل فنى، لكن هذا العمل لم يجهز حتى الآن وكنت قلقا من توارد الخواطر مع أى شخص آخر يطرح أغنية بنفس المضمون والشكل فيضيع المجهود فقررنا طرحها هذا الوقت.

وأكد سعد، أنه متواجد منذ أفلامه القديمة فى الغناء وهو أمر ليس جديدا عليه، وأضاف أنه لن يقدم حفلات على غرار حسن شاكوش ونجوم المهرجانات.

وكان النجم محمد سعد قد دشن حسابا جديدا عبر منصة "تيك توك"، ليكون أكثر تواصلا مع جمهوره الذى يستخدم هذه المنصة، حيث نشر الفيديو الأول على حسابه، وظهر من خلاله مع كلابه وهو يعلن تدشين الحساب، قائلا: "أنا بقيت على تيك توك صبح صبح على أحلى الناس".