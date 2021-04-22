شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا لـ يوسف الشريف: بإذن الله هتكسر الدنيا فى كوفيد 25.. والأخير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان الكبير أحمد السقا عن تشوقه وانتظاره لعرض مسلسل "كوفيد 25" بطولة الفنان الكبير يوسف الشريف، والذى يبدأ عرضه 16 رمضان، ورد على إحدى التغريدات بتويتر قائلا: "أنا كمان مستنيه".

وأعاد الشريف نشر تغريدة أحمد السقا عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها: " لمّا نجم كبير جداً ومكسر الدنيا في رمضان ويرد الرد ده"، ليفاجئه السقا ويرد قائلا: "بإذن الله هتكسر الدنيا كالعادة.. كوفيد 25".



أحمد السقا ويوسف الشريف

وعلق رواد تويتر على الواقعة، معربين عن احترامهم للنجمين، مشيدين بأخلاق ورقى الفنان أحمد السقا، كما أكدوا انتظارهم لمسلسل النجم يوسف الشريف، وقال أحدهم: "الفنان أحمد السقا عن روعة أخلاقك ورقيك أتحدث"، وغرد آخر: "أنت إزاى جدع كدة "، وقال مدون آخر: "المحترمين"، وغرد آخر: "الاثنين نجمين أكثر من بعض".



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تعليقات رواد تويتر

ومن جهتها أكدت إنجى علاء، كاتبة مسلسل "كوفيد 25"، أنها ستفتقد كل لحظة فى رحلة كتابة حلقات مسلسل كوفيد 25، مشيرة إلى أنها عاشت تفاصيل كل شخصية فى المسلسل وارتبطت بها، قائلة: "يا رب تعبى وشغلى الـ 9 شهور اللى فاتوا فى التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن".

وقالت إنجى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ما بين الكلمة الأولى والأخيرة رحلة شاقة سأفتقد كل لحظة فيها.. كل شخصية عشتها بتفاصيلها ارتبطت بيها وصعب عليا فراقها.. يارب تعبى وشغلى الـ 9 شهور اللى فاتوا فى التأليف والكتابة والتصوير وتعب كل صناع العمل يكون عند حسن الظن وتستمتعوا بالمسلسل ميعادنا ١٦ رمضان".

وكانت إنجى علاء قد كشفت فى بيان صحفى، عن طبيعة الدور الذي يجسده النجم يوسف الشريف في مسلسل "كوفيد - 25" المقرر عرضه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان، موضحة أنها يقدم شخصية "يوتيوبر" خلال أحداث العمل الذى يحاكى تطور لوباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.