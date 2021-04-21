“حب وجد ولعب”.. مايا دياب بإطلالة مميزة في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إعلان لمشروع سكني وتجاري للمعيشة بمدينة الإسكندرية في مصر بعنوان “أحلى أيام”.

الإعلان مميّز لناحية الكلام واللحن والفكرة وأطلت مايا دياب من خلاله بلقطات من مشروع “أليكس ويست” ضمن فيديو كليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح.

اغنية “أحلى أيام” يقول مطلعها: “أصحاب وعيلة واحدة.. ومفيش غريب ما بنا.. عايشين أحلى أيام فيها حب وجد ولعب”.

نفيد بالذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.