قبل أيام من فعالياته.. كل ما تحتاج معرفته عن حفل الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقام الدورة الـ 93 من حفل جوائز الأوسكار في 25 أبريل/نيسان الجاري، في مدينة لوس أنجلوس بحضور كبار نجوم هوليوود.

وكان شكل الحفل هذا العام من أهم الأمور الجدلية في صناعة السينما، بسبب تخوف النجوم والجمهور على حد سواء من مخاطر انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقررت لجنة تنظيم الأوسكار عدم إقامة الحفل افتراضيًا على غرار بقية حفلات الجوائز السينمائية، بسبب تراجع أرقام المشاهدات الخاصة بهذه الحفلات مثل جولدن جلوب وجرامي.

وهبطت أرقام المشاهدات الخاصة بحفل جولدن جلوب لتحقق أقل رقم لها في آخر 13 عامًا، بينما حقق حفل جرامي أقل مشاهدات له على الإطلاق، مما جعل المحللون يتنبؤون بتكرار نفس السيناريو مع الأوسكار في حالة إقامة حفل افتراضي.

ومع اقتراب موعد إقامة الحفل، يرصد موقع "سكوتس مان" الأمريكي في التقرير التالي أبرز المعلومات حفل الحفل.



شكل الحفل





أعلن رئيس الأوسكار أن الفائزين بالأوسكار هذا العام لن يتمكنوا من قبول الجائزة عبر تطبيق زووم، في حالة غيابهم عن الحفل.

وقال: "نبذل قصارى جهدنا لإقامة حفل ممتع وآمن لهؤلاء الذين سيحضرون شخصيًا، ولملايين من عشاق السينما حول العالم، ولذلك نرى أن الحفل الافتراضي سيضيع هذه الجهود".

ونوهت اللجنة إلى أن أكاديمية الأوسكار وضعت في عين الاعتبار صعوبة السفر، وقررت إقامة مقرات وفروع عالمية للنجوم في لندن وبلدان أخرى يستلم منها النجوم جوائزهم.

الاحتياطات





شجعت لجنة الأوسكار نجوم هوليوود على حضور الحفل والسفر إلى مدينة لوس أنجلوس إن استطاعوا، مؤكدة أن الحفل سيكون حميميًا وآمنًا.

وذكرت أن عدد الحضور لن يتجاوز 170 شخصا على أقصى تقدير، بما في ذلك الصحفيين والإعلاميين عملًا بإجراءات الوقاية من كورونا.

وتابعت أن الحضور لن يلتزموا بوضع أقنعة خلال التصوير، ولكن يشترط ارتداء أقنعة عندما تتوقف الكاميرات، مثل الفواصل الدعائية وغيرها.

الحضور

يشارك نجوم كبار في تقديم الجوائز منهم: براد بت وهاريسون فورد، ومن المتوقع حضور الفائزة بالأوسكار لورا ديرن وريس ويذرسبون وهالي بيري.