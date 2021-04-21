5 مشاهير فقدوا جائزة الأوسكار بطريقة غريبة.. أنجلينا جولي الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الأوسكار أهم وأكثر الجوائز قيمة في هوليوود، إذ إن تماثيل الأوسكار قد تساوي وزنها ذهبًا.

ورغم ذلك هناك بعض المشاهير الذين تناسوا مدى قيمة هذه الجائزة عن غير عمد، إذ اعترف بعض النجوم ممن فازوا بالأوسكار أنهم أضاعوا الجائزة غير متعمدين.

ويستعرض موقع "ياهو" البريطاني أبرز نجوم هوليوود الذين فقدوا جائزة الأوسكار الخاصة بهم بطريقة غريبة وغير متوقعة.



1- جاريد ليتو





وفاز الممثل الأمريكي جاريد ليتو بأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Dallas Buyers Club (نادي دالاس للمشترين)، ولكنه للعجب لم يحافظ على الجائزة باعتبارها واحدة من أهم إنجازاته الفنية.

وكشف الممثل أن تمثال الأوسكار الخاص به ضاع بشكل غريب خلال انتقاله من منزله منذ 3 أعوام، وأنه لم يكتشف ذلك إلا مؤخرًا!

وقال إنه حاول البحث عنه مرارًا وتكرارًا دون فائدة حتى يئس.



2- أنجلينا جولي





فازت النجمة أنجلينا جولي بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم Girl, Interrupted عام 2000، ولكنها حتى هذه اللحظة لا تعلم أين اختفت جائزة الأوسكار الخاصة بها.

وقالت جولي إنها لا تحب الاحتفاظ بالجوائز لذلك منحت الأوسكار الخاص بها لوالدتها، التي توفيت عام 2007 ودُفِن معها سر مكان جائزة الأوسكار.

3- جينيفر لورنس





ترى الممثلة الأمريكية جينيفر لورنس أن عرض الأوسكار في المنزل علامة على الحظ السيئ.

ومنحت "لورنس" الأوسكار التي فازت بها عن فيلم Silver Linings Playbook (المعالجة بالسعادة) لوالدتها كارن لاصطحابها إلى منزل العائلة في كنتاكي عام 2013، وحتى هذه اللحظة لا تعرف مكانها.



4- مارلون براندو





قال الممثل مارلون براندو إنه فقد جائزتي الأوسكار اللتين فاز بهما، عن فيلمي On The Waterfront (على الواجهة البحرية) والعراب، موضحًا أنه بمرور الزمن فقدهما دون أثر.

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5- كولين فيرث

كشف الممثل البريطاني كولين فيرث أنه أضاع جائزة الأوسكار الخاصة به بطريقة غريبة.

وبعد فوز "فيرث" بأوسكار عن فيلم The King’s Speech (خطاب الملك)، نسى جائزته في دورة المياه، قبل أن تردها إليه إدارة الحفل.

"فيرث" ليس وحده، إذ كشف ميريل ستريب وأودري هيبورن عن فقدانهما الأوسكار الخاص بهما في دورة المياه من قبل.



