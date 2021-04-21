موجز ”الخليج 365” للسيارات.. معرض شنغهاي وقائمة "الوحوش الهجينة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

عرضت شركات مرسيدس وأودي وإم جي، 3 من أحدث سياراتها الكهربائية خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات والممتد حتى 28 أبريل الجاري.

فشلت سيارات أوروبية تحمل علامات تجارية مميزة في التواجد بالسوق الأمريكية، لعدة أسباب في مقدمتها ضعف المبيعات.

حرصت كبرى شركات السيارات المصنعة للموديلات الرياضية على تدعيم أسطولها بنسخ عاملة بمحركات كهربائية هجينة صديقة للبيئة.

عبر تاريخها، طرحت شركة نيسان اليابانية مجموعة موديلات مميزة من السيارات، عززت من خلالها مكانتها بين الشركات الكبرى حول العالم.

عبر صورة تشويقية، كشفت مرسيدس الألمانية عن أحدث طراز كهربائي كليا ضمن فئة mini-van.

ضمن السيارات البريطانية الفارهة التي تتوفر بالسوق المصرية خلال عام 2021، تأتي جاجوار التي طرحت مجموعة مميزة من الموديلات.

تعرف على المواصفات والمميزات الرائعة للسيارة الأنيقة شيفروليه أوبترا 2022 وأسعارها في مصر وفق التقارير المعلنة عنها.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها موديلات أيقونية لن ينساها العالم، كيف بدأت وإلى أين وصلت؟.. الإجابة في التقرير التالي

في عالم يتطور بسرعة أكبر من قوة محركاته، اختفت من قاموس صناعة السيارات موديلات بل ماركات لن تتكرر في التاريخ.

في ظل هيمنة سيارات الـSUV والكروس أوفر، فإن فئة "هاتشباك" لا تزال حية، بفضل إعلان كيا الكورية الجنوبية عن نسخة جديدة من طراز K3.

